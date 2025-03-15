Trump'tan Husilere Karşı 'Vur' Emri

ABD Başkanı Donald Trump'tan İlk Askeri Harekat Emri

Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez göreve gelmesinin ardından ilk kez ordusuna 'vur' emri verdi. Trump,

'Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdiğini'

açıkladı.

Trump'ın Sosyal Medya Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınladığı açıklamasında Yemen'de kontrolü ellerinde bulunduran Husilerin vurulması emrini verdiğini duyurdu.Trump, Social Trump isimli sosyal medya platformundan açıklamasını yayınlayan Trump, orduya talimat verdiğini, askeri operasyon başlatıldığını kaydetti.

Trump'ın Suçlamaları ve Tehditleri

Trump,

'Husilerin ABD ve diğer ülkelere ait gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı acımasız bir korsanlık, şiddet ve terör kampanyası yürüttüğünü'

belirterek Joe Biden'ı 'zayıf kalmakla' suçladı.

Tek Tek Hedef Alınıyor

"Bir Amerikan bayraklı ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz veya Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti" diyen ABD başkanı, Husilerin İran tarafından finanse edildiğini dile getirdi.

ABD'nin Askeri Operasyonu

Trump, amaçlarına ulaşana kadar 'ezici ve ölümcül güç' kullanacaklarını belirtirken ABD ordusunun Husilerin üsleri, liderleri ve füze sistemlerine saldırı düzenlediğini kaydetti.Trump Husilere "Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı! Eğer durmazsa üzerinize daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem yağacak" diye seslendi.

İran'a Çağrı

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."



