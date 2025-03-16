'Tüm öğrencilerimizi kucaklayan bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz'

Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından düzenlenen törende, Alevi ve Bektaşi inancının akademik araştırmalarla gelecek nesillere aktarılması ve bu inanca dair bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Törene katılan isimler arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Alevi inancı temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler ve vatandaşlar yer aldı.

Alevilik ve Bektaşiliğin Kültürel Önemi

Bakan Tekin konuşmasında, Aleviliğin Anadolu'nun derin kültürel mirası, hoşgörü anlayışı, barış ve kardeşlik temelli felsefesinin en önemli değerleri arasında yer aldığını belirtti. Aleviliğin farklılıklarla, yürekten sevgi ve saygıyla beslenen kültürün önemli ögelerinden biri olarak ülkedeki huzurun teminatı olacağını vurguladı.Tekin,

"Alevilik ve Bektaşilik, yüzyıllar boyunca bu topraklarda adalet ve dayanışma ilkeleriyle yaşamış, inançlarını, sanatlarını, müziklerini ve edebi birikimlerini nesilden nesle aktarmışlardır."

dedi.

Bilimsel Çalışmaların Önemi

Bu zengin mirası bilimsel bir bakış açısıyla ele almanın önemine değinen Tekin, akademik çalışmalarla desteklemenin ve yeni nesillere doğru şekilde aktarmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

"Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal gibi ariflerin derin düşüncesiyle mayalanan Anadolu irfanı, cümle varlığın birliğini ve kardeşliğini murat eder."





Milli Tekamül ve Değişimler

Bakan Tekin, Alevi-Bektaşi kültüründe birlik ve kardeşliğin önemine dikkat çekerek, milli tekamül ve değişimlerin bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti. Modernizmin etkileri göz önünde bulundurulduğunda toplumsal barışı korumanın önemine vurgu yaptı.

Eğitimde Çoğulculuk ve Hoşgörü

Alevi-Bektaşi öğretisinin genç nesillere aktarılmasının önemsendiğini belirten Tekin, tüm öğrencilerin ülkemizde var olan dinleri ve mezhepleri tanımalarını istediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Katkıları

Bakan Ersoy ise Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Cemevlerine Yönelik Çalışmalar

2024 yılı içerisinde toplam 364 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat taleplerinin işleme alındığını belirten Ersoy, deprem bölgesine 13 yeni cemevi yapmak için hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Alevilik ve Bektaşiliğe Dair Bilimsel Çalışmalar

Ersoy, Alevilik ve Bektaşilik tarihinin toplumsal belleğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Bu kapsamda bilimsel çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Dergisi

KÜN-AY Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Dergisi'nin bu yıl yayınlanmaya başlanacağını belirten Ersoy, tüm akademisyenleri çalışmalara katılmaya davet etti.

Programdan Notlar





Alevi birlik duasıyla başlayan törende Alevi inancının tanıtıldığı video gösterimi yapıldı.

"Doktora Tezleri", "Yüksek Lisans Tezleri" ve "Hakemli Dergi Makaleleri" kategorilerinde ödüller verildi.

Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'ya onur ödülü Bakan Tekin tarafından verildi.

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar'ın onur ödülünü Bakan Ersoy takdim etti.



