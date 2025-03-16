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İmamoğlu'nun diplomasını şikayet eden kişi tehdit edildi: 2 gözaltı

Ankara'da İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia eden kişi ölümle tehdit edildi. Şüpheliler İzmir'de gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 07:24, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 07:42
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İmamoğlu'nun diplomasını şikayet eden kişi tehdit edildi: 2 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiası ile şikayette bulunan bir kişiyi tehdit ettikleri belirlenen iki şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla Ankara'da şikayette bulunan O.Ö, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin F.E.H. ve Y.E.Ş. olduğunu tespit etti.

İzmir'de Gerçekleştirilen Operasyon

İzmir'de bir evde ikamet ettikleri belirlenen şüpheliler, Ankara ve İzmir emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden F.E.H'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, Y.E.Ş'nin ise çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Günübirlik Evde Yapılan Arama

Şüphelilerin İzmir'de kaldıkları günübirlik evde yapılan aramalar neticesinde ise O.Ö'yü ölümle tehdit ederken gösterdikleri havalı tüfek de ele geçirildi.

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