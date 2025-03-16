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ABD'den Yemen'in Sada iline hava saldırısı: 11 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 1'i kadın 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 07:32, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 07:45
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ABD'den Yemen'in Sada iline hava saldırısı: 11 kişi öldü

Husilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ABD'nin Sada kentinin kuzeyindeki Kahza bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 1'i kadın 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de ABD uçaklarının Sada'nın Sakayn ilçesinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 24'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

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