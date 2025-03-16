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Fırsatçılık sınır tanımıyor! Vatandaşın ucuz etini sırayla götürdüler

Et ve Süt Kurumu'nun uygun fiyatlı etleri, kasap ve restoranlar tarafından yüksek fiyata satılıyor. Vatandaş ucuz ete ulaşamıyor. 2 kilo sınırı çözüm mü?

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mart 2025 07:40, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 07:55
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Fırsatçılık sınır tanımıyor! Vatandaşın ucuz etini sırayla götürdüler

Et ve Süt Kurumu tarafından ucuza satılan etlere göz diken kasap ve restoranlar, bu etleri iki katı pahalıya satıyor. Kilo sınırını aşmak için dört beş kişi ESK'ya gelip alım yaparken, vatandaş ise ucuz etten mahrum kalıyor. Fırsatçılık sınır tanımıyor. Bu defa da vatandaşın ucuz etine göz diktiler. Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından ucuza satılan etleri satın alan kasaplar, iki katı fiyatla satıyor. Kasaplar kilo sınırını aşmak için ESK'dan beş kişi ile ayrı ayrı et alımı yaparken, markette iki üç günde satılacak et birkaç saat içinde tükeniyor. Tüketici ise yeterli et olmadığı için ucuz ete erişemiyor.

2 Kilo Sınırı Getirildi

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, herkesin ucuz ete ulaşabilmesi için et satışlarında kişi başı 2 kilogram sınırı getirildiğini belirterek, "Çünkü markette iki üç günde satılacak etin, birkaç saat içinde tükendiğine şahit oluyoruz. Etin marketlerimizde ucuz olduğunu gören bazı kasap ve restoran sahiplerinin, birkaç kişiyi markete göndererek reyondaki etlerin hepsini almaya çalıştığı oluyor. Mesela; beş kişi, bir arabayla marketin önüne geliyor ve ayrı ayrı ikişer kilogram et alıyor. Baktığınızda ayrı ayrı et alıyorlar ama et aynı yere gidiyor. Her vatandaşın ete ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak böyle olumsuz durumlar da mevcut. Market çalışanlarının da etin nereye ve kime gittiğini tespit etmesi mümkün değil" dedi.

"Adaletli Yaklaşmalıyız"

Tüketicilerin de etin uygun fiyatlı olduğunu görünce stok yaparak arz talep dengesini bozduğuna işaret eden Güzeldere, "Biz 'Her gün al, ucuz al' diyoruz. Zira bu projede çok sayıda insanın emeği bulunuyor. Personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu operasyon çok meşakkatli bir operasyon. Personelimiz karkas olarak tedariki sağlanan etleri kemiksiz yapıp hane halkına ucuz olarak ulaştırabilmek için gayret gösteriyor. Bu noktada hepimizin daha hassas ve adaletli yaklaşması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabit

Faruk Güzeldere, "ESK ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gitmiştik. Uygulama, ramazan ayı sonuna kadar devam ediyor. Dernek üyesi yerel zincir marketlerde kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı et, 649 liradan biftek, 699 liradan antrikot ve dana pirzola satılıyor" ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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