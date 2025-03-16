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Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesme altın satışını düzenledi. Yeni karar ile kuyumcular çekili altın satışı yapamayacak. Peki elinde kesme altını olan ne yapacak?

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mart 2025 07:57, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 08:35
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Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasada 'kesme altın' veya 'çekili altın' olarak bilinen ince şerit halindeki altınların satışına yeni düzenleme getirdi. Altında kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedeflenen yeni karar ile kuyumculukla iştigal eden işletmeler çekili kıymetli maden satışı yapamayacak.

Son günlerde alım satımında artış yaşanan kesme altına yönelik suiistimallerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi için yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Cumhurbaşkanı kararında kesme altının tanımı yapıldı. Kararda, çekili kıymetli maden 'kıymetli madenin çekilip ince bir şerit haline getirilerek veya şeridin çeşitli şekil ve ağırlıklarda kesilmesi suretiyle oluşturulan herhangi bir saflık ayarını haiz kıymetli madenler' olarak tanımlandı.

Çekili Kıymetli Madenlerin Alım Satımı

Karara göre, yurt içinde yalnızca bankalar, Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve yetkili müesseseler ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından çekili kıymetli madenlerin alım satımı yapılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere kesme altın satışı yapılamayacak. Yurt içinde alınıp satılabilecek çekili kıymetli madenlerin nitelikleri ile yurt içinde alım satımına ilişkin usul, esas ve istisnaları belirlemeye ve gerekli göreceği tedbirleri almaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Elinde Altın Olan Ne Yapacak?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak satış yapılabilir. Ancak kuyumcular hurda niyetine düşük fiyattan alabilir.

Ayar Problemi Çıkıyordu

Altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan kesme altın olarak tabir edilen ürünlerde herhangi bir standart bulunmaması tüketicilerin mağdur olmasına da yol açıyordu. Bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar problemleri de oluşuyordu. Tüketiciler ayar problemi olan kesme altını düşük fiyattan satmak zorunda kalıyordu.

Şimşek Sinyali Vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kısa süre önce, Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söylemişti. Şimşek "Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor" demişti. Aynı Cumhurbaşkanlığı kararına göre yurt dışına çıkarken yolcu beraberinde 25 bin liradan fazla nakit para bulundurulmaması kuralındaki miktar da 185 bin liraya yükseltildi.

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