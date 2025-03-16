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Genç öğretmen kansere yenik düştü

Çorum'un Alaca ilçesinde 33 yaşındaki öğretmen, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 08:45, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 08:39
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Genç öğretmen kansere yenik düştü

Özel bir eğitim kurumunda görev yapan evli ve iki çocuk babası olan Hüsamettin Aksekili (33), bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ancak tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, ailesi ve öğrencileri başta olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Aksekili'nin cenazesi, memleketi Bayat ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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