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Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?

Isparta'da 53 silahın bulunduğu araç davasında, Yargıtay poşetteki parmak izinin delil sayılmayacağına karar verdi ve sanık H'nin beraatine hükmetti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mart 2025 08:55, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 08:57
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Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir araçtan havaya ateş açıldı. Olayın ardından güvenlik güçleri iki aracı durdurarak arama yaptı. Araçların birinde ayrı ayrı poşetlenmiş 53 silah bulundu. Diğer araçtakiler ise silah bulunan araçtakilerle bir ilgilerinin bulunmadığı savunmasını yaptı. Şüpheliler hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sanık H'nin Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanık H, ele geçirilen silahların üzerine sarılı bulunan poşetlerde parmak izinin bulunduğu, silahların paketlenmesinde görev alarak suça aslen iştirak ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Sanık H., silahlardan haberinin olmadığını ve olayla ilgisinin bulunmadığını yönünde ifade verse de Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, H'nin savunmasını hayatın akışına uygun bulmadı ve her iki araçtaki şüphelilerin de silahları naklettiğine hükmetti. Mahkeme, silahların sarılı olduğu poşette bulunan parmak izinden yola çıkarak, H. hakkında 12 yıl 6 ay hapis ve 50 bin TL adli para cezası verdi.

Yargıtay'ın Kararı

Dosyanın temyizine bakan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık H'nin diğer sanıkları tanıdığına ve onlarla irtibat içerisinde olduğuna dair bir delil bulunmadığına dikkat çekti. Daire, sanık H. hakkında parmak izi dışında bir delil bulunmadığını vurgularken,

günlük hayatta sıklıkla el değiştirmesi mümkün olan poşetler üzerinde parmak izinin tespit edilmiş olmasının tek başına atılı suçu işlediğinin kanıtı olamayacağı

na hükmetti. Yerel Mahkeme'nin 12 yıl 6 aylık hapis cezası kararını bozan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık H'nin beraatine karar verdi.

Yeşim Eraslan

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