10 gündür haber alınamayan fotoğrafçı evinin balkonunda ölü bulundu

14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
MEBİ ile 1 Milyon 185 Kullanıcıya Kişisel Öğrenme İmkanı
MEBİ ile 1 Milyon 185 Kullanıcıya Kişisel Öğrenme İmkanı
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Fırsatçılık sınır tanımıyor! Vatandaşın ucuz etini sırayla götürdüler
Fırsatçılık sınır tanımıyor! Vatandaşın ucuz etini sırayla götürdüler
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

10 gündür haber alınamayan fotoğrafçı evinin balkonunda ölü bulundu

Antalya'da otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan şahıs evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 10:12, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 11:12
Yazdır
10 gündür haber alınamayan fotoğrafçı evinin balkonunda ölü bulundu

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5034 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İsmail Pul'dan bir süredir haber alınamadığını ve ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İsmail Pul'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Uzun süredir balkonda olduğu düşünülen ve çürümeye yüz tutmuş ceset nedeniyle ekipler çalışmakta zorlanırken İsmail'in Pul'un cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen bir arkadaşı, otellerde fotoğrafçılık yapan İsmail Pul'dan 10 gündür haber alamadıklarını, telefonlarına bakmadığını, eşinden ayrılmasının ardından bunalıma girdiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber