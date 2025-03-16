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Bir haftada yaklaşık 3,8 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Mart tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiğini, 566 bin 903 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 11:04, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 11:05
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Bir haftada yaklaşık 3,8 milyon araç denetlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerinde etkin şekilde kullandıklarını belirten Yerlikaya, "1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizde helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 33 bin 770 sürücüye işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Mart tarihleri arasında ise 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle 566 bin 903 sürücüye işlem yapıldı."

Yerlikaya paylaşımında, "Trafikte güvenliği sağlamak için hem polis ve jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve dron sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır. Ayırmak için değil." ifadelerine yer verdi.

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