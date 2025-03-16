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Bakan Tunç: Ceza infaz kurumlarında 75 bini aşkın tutuklu ve hükümlü eğitim görüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sistemi kapsamında tutuklu ve hükümlülere eğitim iyileştirme çalışması uygulandığını belirterek, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında 75 bin 194 hükümlü ve tutuklu eğitim hayatına devam ediyor. Aralarında okuma yazmayı yeni öğrenen de var yüksek lisans ve doktora programlarına katılanlar da var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 14:43, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 14:42
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Bakan Tunç: Ceza infaz kurumlarında 75 bini aşkın tutuklu ve hükümlü eğitim görüyor

Adalet Bakanı Tunç, 2024 yılı içinde 4 bin 284 tutuklu ve hükümlünün ceza infaz kurumlarında katıldığı kurslarda okuma yazma öğrendiğini belirterek, aynı zaman dilimi içinde 6 farklı branşta açılan kurslardan 108 bin 837 kişinin eğitim aldığını kaydetti.

Ceza infaz sistemi içinde tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonuna önem verdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, "Sadece hükümlünün kararlaştırılan cezasının süresinin doldurulması değil o süreyi doldururken aynı zamanda topluma kazandırmak, onları eğitmek, meslek sahibi olmalarını sağlamak ceza infaz sistemimizin bir parçası. Kurumlarımızda okullar, kurslar, eğitim merkezleri var. Kimisi okuma yazma öğrenirken, kimisi meslek edinip cezasını infaz ettikten sonra topluma döndüğünde daha iyi adapte oluyor" dedi.

Bakanlığın yürüttüğü eğitim-iyileştirme faaliyetleriyle tutuklu ve hükümlülerin yeniden hayata kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarında temel eğitimden yükseköğretime, sosyal-kültürel kurslardan iş ve meslek eğitimlerine, psiko-sosyal yardım programlarından manevi rehberliğe kadar birçok alanda eğitim ve iyileştirme programları yürütüldüğünü kaydetti.

74 bin 619 hükümlü ve tutuklu cezaevinde yeniden eğitime başladı

Ceza infaz kurumlarında 75 bin 194 tutuklu ve hükümlü öğrenci olarak eğitim öğretim hayatına devam ettiğini anlatan Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerden 575'i eğitimine devam ederken işledikleri bir suç nedeniyle cezaevine girmişken 74 bin 619 hükümlü ve tutuklu ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün planlamaları ile cezaevlerinde eğitim hayatına dönerek yeniden öğrenci oldu. Şu anda cezaevlerinde 52 bin 69 kişi açık öğretim lisesine, 10 bin 145 kişi açık öğretim ortaokuluna devam ediyor. 6 bin 430 hükümlü ve tutuklu açık öğretim lisans ve ön lisans programlarında, 1935'i de örgün olarak üniversite eğitimlerini alıyor. Cezaevlerinden doktora programlarına katılan 106, yüksek lisans programına katılan 34 kişi bulunuyor. Mesleki eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu Liseleri ve uzaktan eğitim bölümlerinde eğitim görenlerle birlikte 75 bin 194 kişi eğitim alıyor"

Manevi rehberlik çalışmaları

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2019 yılında imzalanan iş birliği protokolü ile ceza infaz kurumlarında manevi rehberlik çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

Ceza infaz kurumlarında oluşturulan manevi rehberlik birimlerinde görevli toplam 896 Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bulunduğunu belirten Bakan Tunç, Manevi rehberlik çalışmaları kapsamında 2018 yılından bu yana cezaevlerinde hafızlık eğitimin başarıyla tamamlayıp belge alan hükümlü ve tutuklu sayısının 113 olduğunu kaydetti.

2024 yılında 13 bin 525 kursa 179 bin 873 kursiyer tutuklu ve hükümlü katıldı

Adalet Bakanlığı hükümlülerin ilgi ve yeteneklerine göre Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlarla da işbirliği yapıyor ve böylece cezaevlerinde iş-meslek ve sosyal-kültürel kurslar düzenliyor. Mesleki ve teknik, din eğitimi ve manevi kurslar, sosyal kültürel ve sportif kurslar, yabancı dil eğitimi gibi branşlarda 2024 yılı içerisinde toplam 13 bin 525 kurs açıldı, açılan bu kurslara 179 bin 873 kursiyer katıldı ve 108 bin 837'si bu kurslarda başarılı oldu.

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