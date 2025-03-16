Cezaevinde bulunan PKK'lı mahkum yangın çıkardı
Trabzon'da cezaevinde bulunan PKK'lı bir mahkum, koğuşunda yangın çıkartırken, çıkan yangından 4 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 15:32, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 15:26
Bugün öğle saatlerinde Beşikdüzü Cezaevinde bulunan PKK'lı bir mahkum bulunduğu koğuşta yangın çıkardı. Çıkan yangından 1'i mahkum 3'ü cezaevi görevlisi olmak üzere 4 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.