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Parkta baygın bulunan Nesrin, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te şiddet gördüğü ve uyuşturucuya zorlandığı belirlenen Nesrin Panoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2025 15:44, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 15:45
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Parkta baygın bulunan Nesrin, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'te, parkta baygın halde bulunan Nesrin Panoğlu (25), tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Nesrin Panoğlu'nun Ölümü ve Tutuklama

Kanında aşırı dozda uyuşturucu bulunan ve şiddet gördüğü belirlenen Panoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı. İbni Sina Mahallesi'nde 11 Mart günü parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu, çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan araştırmada, eşi geçen yıl ölen 1 çocuk annesi Nesrin Panoğlu'na yaklaşık bir aydır ailesinin ulaşamadığı öğrenildi.

Şiddet ve Zorla Uyuşturucu Kullanımı İddiaları

Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanmaya ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu söyledi. Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi.

Aileden İddialar ve Tepkiler

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teslim alan İsmail Panoğlu, kız kardeşinin bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu, bugün de öldü. Kız kardeşimin ölümüne sebep olan herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Kız kardeşimi günlerce eve hapsedip elini ayağını bağlayarak şiddet uygulayıp, uyuşturucu verip fuhuş yaptırmışlar. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz" diye konuştu.

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