Ünlü bal markasında hile tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit ve tağşiş listesinde ünlü bir bal markasında hile tespit edildiğini duyurdu. "GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE" firmasına ait çiçek ve petekli balda yabancı maddeler bulunduğu belirlenerek kamuoyuna açıklandı.

Denetim Sonuçları Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi. Denetimler sonucunda, "GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE" firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı belirlendi. Bu ürünlerde, doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin bulunduğu tespit edildi.

Gıda Güvenliği İçin Sürekli Denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı. Tüketicilerin, gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice okumaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri önerildi.

Herkes saf ve doğal balın faydalarını bilirken, piyasada birçok yapay ve taklit ürün bulunması, tüketiciler için gerçek balı tanıma konusunda zorluklar yaratmaktadır. Gerçek bali tanımanın basit yollarını bilmekte fayda var.

Birkaç Kolay Adımda Saf Balı Tanıyın





Kıvam Testi: Bir kaşığı bala daldırın ve kaşığı kaldırın. Bal akıyorsa ve kesintisiz bir akış sağlıyorsa, doğru kıvama sahiptir.

Bir kaşığı bala daldırın ve kaşığı kaldırın. Bal akıyorsa ve kesintisiz bir akış sağlıyorsa, doğru kıvama sahiptir. Su Testi: Bir bardak suya biraz bal damlatın. Eğer bal bardağın dibine çöküyorsa saf olduğu söylenebilir; çünkü yapay bal hemen dağılır.

Bir bardak suya biraz bal damlatın. Eğer bal bardağın dibine çöküyorsa saf olduğu söylenebilir; çünkü yapay bal hemen dağılır. Ateş Testi: Bir kibrit ya da çakmağı bala tutarak yanması test edilebilir. Gerçek bal yanmaz cfya da zor yanar, dolayısıyla şeffaf olmayan duman çıkarır.





Bu yöntemler ile evde kolaylıkla gerçek bal testi yapabilir, alacaklarınızın kalitesinden emin olabilirsiniz. Tatlı yiyebilmek kadar, aldığınız ürünün gerçekliginden emin olmak da önemlidir. Piyasada satılan ürünlerin çok geniş bir yelpazede kalite gösterdiğini unutmayın; her zaman güvendiğiniz markalardan veya doğrulanmış kaynaklardan alışveriş yapmayı tercih edin.