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İstanbulspor'dan ezici galibiyet: Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Emir Gültekin ve Gaoussou Diarra öne çıkan isimler oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 16:00, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 16:01
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İstanbulspor'dan ezici galibiyet: Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi

İstanbulspor, Gençlerbirliği'ni Farklı Yendi: 5-0Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı ve sahadan 5-0 gibi ezici bir skorla ayrıldı.

Maçın Kritik Anları

Maçın kritik anlarındaki golcü isimlerden biri Emir Gültekin oldu. Emir, maçın 15. dakikasında skoru açan isim olarak kendini gösterdi. Sonrasında ise Gaoussou Diarra hat trick yaparak (26., 58. ve 77. dakikalarda) takımının galibiyetini perçinledi. Ek olarak, Florian Loshaj maçın 71. dakikasında skora katkıda bulundu. Aldığı bu sonuçla İstanbulspor puanını 46'ya taşırken, peş peşe yaşadığı mağlubiyetlerle moral bulmaya çalışan Gençlerbirliği 48 puanda sabit kaldı.

Ligdeki Diğer Maçlar Başlıyor

İlk Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, dış sahada Adanaspor trotörüne basmayı hedeflerken; Gençlerbirliği, kendi evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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