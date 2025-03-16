49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, bugün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verilerine Göre Sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti. Sıcaklıklar, aşağıdaki illerde 25 derecenin üzerine çıktı:

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bilecik

Bolu

Burdur

Bursa

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kilis

Kocaeli

Konya

Manisa

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Yalova ve Zonguldak





En Yüksek Sıcaklıklar İlçelere Göre Değişiklik Gösterdi

Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti. En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.