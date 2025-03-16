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Adana Demirspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu

Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, Adana Demirspor'un ligde kalma umutlarını bitirdi ve düşmesini kesinleştirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 16:22, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 17:03
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Süper Lig'de küme düşme mücadelesini kaybeden ilk takım, Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Adana Demirspor'un Süper Lig Macerası

28. haftayı bay geçen Adana temsilcisi, Sipay Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından lige veda etti. Sezonu son 4 takım arasında bitirmesi kesinleşen mavi-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 20 yenilgi yaşadı. Çeşitli gerekçelerle 12 puan silme cezasına çarptırılan Adana Demirspor, -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.

Geçmiş Sezon Performansları


  • Adana Demirspor, 26 yıl sonra 2020-2021 sezonu sonunda Trendyol Süper Lig'e yükselmişti.
  • 2021-2022 sezonunu 9'uncu sırada tamamladı.
  • 2022-2023 sezonunu 4'üncü sırada bitirdi.
  • 2023-2024 sezonunu ise 12'nci basamakta tamamladı.

Mavi-lacivertli takım, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmişti.

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