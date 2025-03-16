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Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye ile PYD/YPG anlaşmasının önemli bir aşama olduğunu belirtti. Açıklamalarında terörle mücadeleye vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 16:26, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 16:29
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Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Suriye ile PYD/YPG Anlaşması

Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin Bahçeli, "Suriye ile PYD/YPG anlaşmasıyla mühim bir eşik aşıldı, siyasi-toprak bütünlüğü tescillendi." dedi.

Bahçeli'nin Açıklamalarından Satırbaşları

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "PKK'nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur."
  • "Kurucu önder ifadesinden rahatsız olan, bu tanımlamayı istismar eden, üstelik Milliyetçi Hareket Partisi'ne haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, patentinin bizde bulunmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir."
  • "PKK'yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikar gerçek budur."
  • "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır."


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