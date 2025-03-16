AK Parti MKYK, yarın toplanıyor
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda teşkilat sunumu ve Meclis gündemi ele alınacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 17:05, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 18:43
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.
Toplantının Detayları
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda, Teşkilat Başkanlığı sunumunun ardından TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündemi değerlendirilecek.