Minibüsün otomobile çarptığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2025 18:01, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 18:02
Diyarbakır Yenişehir'de Minibüs ve Otomobil Çarpışması: 6 YaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, minibüsün otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.Ç. yönetimindeki 21 ABA 566 plakalı minibüs, F.B. yönetimindeki Hyundai marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Olay Yerine Müdahale
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 3'ü çocuk, 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
Yolda Trafik Düzenlemesi
Kaza nedeniyle yol üzerinde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.