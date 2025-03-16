Kastamonu Tosya'da traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan Recep Topcu (70), ne yazık ki hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 civarında Ekincik köyünde meydana geldi. Tarlada çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Recep Topcu'nun traktörü, tarlanın sınırındaki 2 metre yükseklikten düştü. Topcu, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızlıca sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Recep Topcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Topcu'nun cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine çalışmalar devam ediyor.