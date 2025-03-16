Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 18:42, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 18:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin Derinliği ve Detaylar
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-16
Saat:18:07:19 TSİ
Enlem:36.43333 N
Boylam:24.80083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/eXUNGVfCCU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi