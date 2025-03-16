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Sakarya'da başlayan yangın Kocaeli'ye sıçradı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kocaeli'ye sıçradı. Toplam 12 hektar alan zarar gördü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2025 20:09, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 20:10
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Sakarya'da başlayan yangın Kocaeli'ye sıçradı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, rüzgarın da etkisiyle alevler sınırında bulunan Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki ağaçlık ve sazlık alana sıçradı.

Yangında Zarar Gören Alan

Yangında 12 hektar alan zarar gördü. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Arifağa mevkisindeki Kanlı Göl'de öğle saatlerinde sazlık alanın 2 farklı noktasında çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken kıvılcıklar, rüzgarın da etkisiyle komşu il olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sınırlarına sıçradı.

Yangının Yayılması

Saat 16.00 sıralarında ilçenin Karaağaç ve Babalı mahalleleri arasında bulunan ağaçlık ve sazlık alanlar yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Kontrol


  • Kocaeli'den 40 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
  • Yangında toplamda 12 hektar ağaçlık ve sazlık alan yandı.
  • Alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


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