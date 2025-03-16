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Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kilo finalinde rakibine yenilerek dünya ikincisi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 21:12, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 21:13
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Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda final maçları başladı.

Buse Naz Çakıroğlu ve Rakibi Pang Chol Mi

Kilosunda 1 numaralı seri başı olan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 52 kilo finalinde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı.

Dünya İkinciliği

Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu.

2019'dan Sonra 2025'te de Gümüş Madalyada Kaldı

İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

Olimpiyat ve Avrupa Başarıları


  • Olimpiyatlarda Tokyo 2020'de ve Paris 2024'te gümüş madalya aldı.
  • Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
  • Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etti.


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