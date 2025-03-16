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Artvin'de heyelan: İki ev kullanılamaz hale geldi

Artvin Çamlık Mahallesi'nde heyelan sonrası mahalle yolu kapandı, iki ev zarar gördü. AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 21:20, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 21:21
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Artvin'de heyelan: İki ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu bir mahalle yolu ulaşıma kapandı ve 2 ev zarar gördü. Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde, yamaçtan kopan toprak kütlesi Çamlık Mahallesi-Kafkasör yoluna ve yolun alt tarafındaki bazı evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

Heyelan Sonrası Müdahale ve Hasar Tespiti

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Heyelan sebebiyle mahallenin Kafkasör turizm alanıyla bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, Yavuz Öztürk ve Cemal Ağırbaş'ın yazlık olarak kullandıkları 2 ev ve eklentileri zarar gördü.

Evlerdeki Hasar ve Ekiplerin İncelemeleri

Balçık ve toprakla dolan evlerdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı. Mahalle muhtarı Bayram Durmuş, AA muhabirine büyük bir heyelan yaşadıklarını söyledi. Elektrik kesintisi üzerine yapılan alan taramasında heyelanın fark edildiğini aktaran Durmuş, "Yukarıdan aşağıya kocaman bir parça kopmuş. 100 metrelik bir alanda heyelan olmuş, yolu kapatmış." diye konuştu.Cemal Ağırbaş da heyelanda evinin ve eklentilerinin zarar gördüğünü belirterek, "Evin içine heyelan dolmuş. Temizlemeye çalışıyorum ama ne kadar temizlerim bilmiyorum. Hasarım çok fazla. Eşyalarım kullanılamaz vaziyette. Dolap devrilmiş, televizyon düşmüş. Evde kullanılacak bir şey kalmamış." ifadesini kullandı.

Artvin ve Kafkasör Arasında Ulaşım Aksamaları

Öte yandan Artvin şehir merkezi ile Kafkasör turizm alanı arasında farklı noktalarda yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

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