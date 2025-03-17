17 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

(Cenevre)

2- Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı yapılacak.

(Brüksel)

3- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(Erzincan/09.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak maçlar öncesi TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk çalışmasını yapacak.

(İstanbul/12.00/17.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Anadolu Efes-Mersinspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftası; Ortahisar Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/19.30)