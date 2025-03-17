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Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan

Kira gelirleri için beyanname verme süresi 2 Nisan'da sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı sürece ilişkin bilgileri paylaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Mart 2025 07:21, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 07:31
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Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan

Geçen yıla ait konut ve iş yeri kira gelirlerinde beyanname süresi 2 Nisan'da sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname sürecine ilişkin bilgileri hazırladığı videoyla anlattı. Mükelleflerin beyannamelerini, Dijital Vergi Dairesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden hızla doldurabileceği hatırlatıldı.

Kira Gelirlerinde Beyanname Verme Süresi Devam Ediyor

Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödemekle mükellef. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Vergi Mükellefleri için Son Tarih: 2 Nisan

Vergi mükelleflerinin cezalı işlemlerle karşılaşmamaları için beyannamelerini 2 Nisan'a kadar vermeleri gerekiyor. Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek.

Gelir Vergisi İki Taksitte Ödenebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı da sosyal medya hesapları üzerinden bir hatırlatma videosu paylaştı. Süreç hakkında detaylı bilgi verildi.

Aile Bireyleri İçin Ayrı Beyanname Zorunluluğu

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor.

Mülk Sahipleri için Online Beyanname Kolaylığı

  • Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının gib.gov.tr internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek.
  • Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.
  • Süreçle ilgili her türlü bilgi için ALO 189 Vergi İletişim Merkezi hizmete sunulmuş durumda.


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