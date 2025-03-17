Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Çankaya'da yaşayan Hakim Nazım Bal, yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 07:32, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 07:33
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal'dan haber alamayan yakınları polisten yardım istedi. Hakimin evine giren polisler banyoda cansız bedeni ile karşılaştı.
Ankara'nın Çankaya İlçesinde Üzücü Olay
Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev yapan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine hakimin Alacaatlı Mahallesi'ndeki evine ekipler yönlendirildi.
Eve Giren Polis Cansız Bedenini Banyoda Buldu
Çalan kapı açılmayınca eve çilingir yardımı ile girildi. Hakim banyoda asılı halde bulundu. Sağlıkçılar yaptığı ilk incelemede Bal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.