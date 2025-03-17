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DEM Parti'den kritik ziyaretler! AK Parti ve MHP ile görüşülecek

DEM Parti heyeti Meclis'te önce MHP ardından da AK Parti ile görüşme gerçekleştirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ikinci görüşme öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beklenen görüşmesiyle ilgili de Van Milletvekili Pervin Buldan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2025 08:18, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 08:19
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DEM Parti'den kritik ziyaretler! AK Parti ve MHP ile görüşülecek

DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bu haftada devam edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek. Her iki görüşme de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak.

"DEM PARTİ'NİN DESTEKLERİ TAKDİRE ŞAYANDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ile MHP'nin ikinci görüşmesi öncesinde yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır. Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır." ifadelerini kullandı.

"KURUCU ÖNDER" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesine yöneltilen eleştirilere, "MHP'ye haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Nitekim PKK'yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikar gerçek budur." cevabını verdi.

BAYRAMDAN SONRASI İŞARET EDİLDİ

Heyette yer alan isimlerden Pervin Buldan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yaptıkları sohbette Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var." dediğini aktardı.

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