DEM Parti ve MHP Arasında Önemli Görüşme Gerçekleşti

DEM Parti İmralı Heyeti MHP'yi Ziyaret Etti

DEM Parti İmralı heyeti, bugün Meclis'te siyaset turu gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. Görüşme bir saat sürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi.

DEM Parti'nin Meclis'teki Temasları Devam Ediyor

DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor. DEM Parti, yeni haftaya Meclis'te siyasi parti turuyla başladı.

Heyetin Bugün İki Önemli Görüşmesi Var

Heyetin bugün iki önemli görüşmesi var. İlk görüşme MHP'ye yapıldı.DEM Parti İmralı heyeti, Meclis'te MHP grubunu ziyaret etti. Saat 11.00'de başlayan görüşme bir saat sürdü.Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıldı.

"Faydalı Bir Görüşme Oldu"

DEM Parti heyeti adına konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, "MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.Sözü daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın aldı. Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi.

DEM Parti-MHP Görüşmesine Kimler Katılıyor?

Görüşmede DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.

MHP'de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı.

DEM Parti İmralı heyeti bugün AK Parti'yi de ziyaret edecek.

Bahçeli: DEM'in Destekleri Takdire Şayan

Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almıyor.Bahçeli görüşme öncesinde dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Sürece dair önemli mesajlar veren Bahçeli, "Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur." demişti.

"DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim.Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır.Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır."

"Kurucu Önder" Eleştirilerine Yanıt Verdi

Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesine yöneltilen eleştirilere ise şu yanıtı vermişti:

"MHP'ye haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir.Nitekim PKK'yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikar gerçek budur."

AK Parti ve DEM'den Açıklama

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile, TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesi önemli mesajlar verdi.Her iki isim de hükümetin Terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürecin ön şartsız olarak ilerlediğini söyledi.Abdullah Güler, "Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK'nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi, bulundukları topluluk içinde, demokratik siyasete katılması. Çağrı bu." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyetinin görüşmesi ile ilgili konuşan Bakırhan, "Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir. Yürütmenin başıdır. Tabiki görüşülecek. Görüşülmesi gerekiyor. Bugüne kadar görüşülmemesi, büyük eksikliktir. Bu süreci karşılıklı konuşmak gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Heyetiyle Görüşecek

Gözler ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "görüşürüm" mesajının ardından DEM Parti randevu talep etmişti.Heyette yeralan isimlerden Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'te yaptıkları sohbette Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var." dediğini aktardı.



