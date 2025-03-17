Trump: Putin'le salı günü görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri için salı günü Putin'le konuşacağını açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Mart 2025 08:20, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 08:20
Trump ve Putin arasında beklenen görüşmenin tarihi belli oldu.
ABD Başkanı Trump, Putin'le salı günü konuşacağı açıkladı.
Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmada odak noktasının toprak ve enerji santralleri olduğunu söyledi.
Trump, "İki taraf arasında bazı varlıkların paylaştırılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor" dedi.