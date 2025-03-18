Beyaz Saray: Trump ve Putin görüşmesi başladı, görüşme iyi gidiyor
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin TSİ 17.00'de başladığını bildirerek, "Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 18:35, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 18:34
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı. Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin TSİ 17.00'de başladığını bildirerek, "Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor" dedi.