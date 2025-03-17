Trump ile Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmada odak noktasının toprak ve enerji santralleri olduğunu söyledi.

Trump ve Putin arasında beklenen görüşmenin tarihi belli oldu.

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