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Beyoğlu'nda Askeri Üniforma ile Servis Yapanlara Hapis Cezası

Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapan 3 sanık, dini değerleri aşağılama ve devletin saygınlığını zedeleme suçlarından hapis cezası aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 09:19, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 09:43
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Beyoğlu'nda 16 Nisan 2024'te sosyal medyada yayılan görüntülerde, yabancı uyruklu bir şahsın bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yaptığı görülmüştü. Bu olayla ilgili yargılama, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

Sanıklara 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Mahkeme, sanıklar Abdulkadir G, Adnan K ve Yousuf J "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini aşağılamak" ve "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından toplamda 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkındaki 3 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İddianameden Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada yayılan videoda askeri üniforma giyen bir şahsın mekanda bulunan masalara servis yaptığı görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İşletme mesul müdürünün Abdulkadir G, işletme sahibinin Adnan K ve video içindeki askeri üniforma giyerek servis yapan kişinin Suriye uyruklu Yousuf J olduğu tespit edildi.

Devletin Askeri Teşkilatının Şerefini Zedeleyici Nitelikte

İddianamede, şüphelilerin yayınladıkları videonun devletin askeri teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu ve düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Videonun topluma katkıda bulunmadığı gibi devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamaya yönelik olduğu aktarıldı.

Videonun Kışkırtıcı Nitelikte Olduğu Belirtildi

Söz konusu videonun kışkırtıcı tutum ve davranışlar içerdiği, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirdiği belirtildi. Video, sosyal medya ve basın yayın organlarında birçok hesap ve grup tarafından paylaşılarak medyada gündem oluşturdu. Bu durum, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yousuf J'nin Savunması

Şüpheli Yousuf J, ifadesinde Suriye'den Türkiye'ye yasal yollarla giriş yaptığını belirterek, restorana geldiğinde askeri üniformayı iki yabancı uyruklu kişiden aldığını söyledi. Videoyu çekme amacının Türk askeri teşkilatını aşağılamak olmadığını ifade etti.

Sanıkların Savunmaları İtibar Görmedi

askerlik mesleğine özgü elbiseleri yanıltıcı şekilde giyerek video çekmesi ve daha sonra silmesi belirtildi. İşletme mesul müdürü Abdulkadir G ve işletme sahibi Adnan K'nin, videonun bilgileri dışında çekildiğine yönelik savunmalarına itibar edilmeyeceği aktarıldı.

7 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

İddianamede, sanıkların "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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