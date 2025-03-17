İmamoğlu'na Yönelik İddia Sonrası İki Tutuklama

O.Ö., sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "diploma usulsüzlüğü" yaptığı iddiasını gündeme getirdi. O.Ö., bu paylaşımı sonrası kendisi ve ailesinin tehdit edildiği gerekçesiyle polise başvurdu. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şüphelilerin İzmir'deki F.E.H. ve Y.E.Ş. olduğunu tespit etti. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Çiğli ilçesinde bir evde saklandıklarını belirledi. Önceki gün yapılan operasyonla şüpheliler polis tarafından yakalandı. Ayrıca, şüphelilerin sosyal medya üzerinden tanıştıkları A.Y. (34) isimli kadını alıkoyup banka hesabından para transferi yaptırdıkları da ortaya çıktı. Mağdur A.Y., şüphelilerden şikayetçi oldu ve olayda kullanılan tüfek ile dijital materyallere el konuldu.

İmamoğlu'na Yönelik İddia Sonrası Tehdide 2 Tutuklama

Emniyette yapılan kontrollerde, F.E.H. hakkında "Dolandırıcılık", "Tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunduğu ve ayrıca İstanbul ile Ankara'da "Silahlı tehdit" suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen F.E.H. ve Y.E.Ş., "Silahlı yağma", "Cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Tehdit", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Yalan beyanda bulunma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da "Silahlı tehdit" suçunu işledikleri gerekçesiyle de haklarında işlem yapıldı.