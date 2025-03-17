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Göbeklitepe Sergisi Roma'da 5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Roma'da açılan Göbeklitepe sergisi, Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe, sanal turlar ve replikalarla büyülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 11:02, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 11:03
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Göbeklitepe Sergisi Roma'da 5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'da açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nın Göbeklitepe'yi keşfetmek isteyen ziyaretçileri büyüleyici bir yolculuğa çıkardığını belirtti.

Göbeklitepe ve Kolezyum: Eşsiz Bir Deneyim

İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından Kolezyum, insanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe'yi ağırlayarak medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunuyor. Ersoy, "Göbeklitepe'nin eşsiz tarihini Roma'nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma'nın kalbi Kolezyum'da dünya ile buluşuyor. Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü." dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Göbeklitepe

  • 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.
  • Dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edildi.

Serginin Katkıları ve Deneyimleri

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor. Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz deneyim sunuyor.Anıtsal sütunların replikalarıyla desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor. İtalyan ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekip tarafından hazırlanan sergi, dünya arkeolojik mirasının korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Serginin Ziyaretçileri ve İlgi Çekici Yanları

Açıldığı günden bu yana uluslararası akademisyenler, sanatçılar ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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