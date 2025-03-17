İzmir'de Otomobil Servisi Soygunu: 9 Gözaltı, 5 Tutuklama

İzmir'in Buca ilçesindeki bir otomobil servisinde yaşanan olayda, servis sahibi F.A. (37) darbedilip, kompresör makinesi alındığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 11 Mart'ta İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil servisine gelen şüpheliler, iş yeri sahibi F.A.'yı darbedip, kompresör makinesini alarak kaçtı. F.A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerine tabanca ve bıçakla gelen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Gözaltı ve Yargı Süreci

Belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucu, İ.A. (52), İ.A. (21), B.A. (30), Y.İ.B. (20), A.E.Ş. (20), A.S. (22), E.K. (20), B.Ç. (21) ve M.I. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.A., B.A., Y.İ.B., A.S. ve M.I. tutuklandı, İ.A., A.E.Ş., E.K. ve B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.