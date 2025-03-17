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Ankara'da MHRS Bekleme Süreleri Yarıya İndi

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, MHRS kapasitesinin artmasıyla bekleme sürelerinin yüzde 50'nin altına indiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 12:24, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 12:25
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Ankara'da MHRS Bekleme Süreleri Yarıya İndi

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesinin artmasıyla randevu talebi bekleme sürelerinin yüzde 50'nin altına düştüğünü açıkladı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, poliklinik randevu kapasitesinin artırılmasıyla, sağlık hizmetlerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandığını belirtti.

Mesai içi ve dışı kaydırma poliklinikleriyle hastaların randevu almasının kolaylaştığını belirten Kurtcebe, "Özellikle son birkaç ayda MHRS kapasitelerimizi üst düzeyde artırdık. Gerek mesai içi gerekse mesai dışı vardiya dediğimiz kaydırma polikliniklerimizle beraber bu kapasitelerimizi üst düzeye çıkardık.

Bekleme oranlarımız da önceki 3 aya baktığımızda yüzde 50'nin de altına, daha aşağı seviyelere inmeye başladı." dedi.Kurtcebe, vatandaşların çok büyük bir sıkıntı yaşamadan birkaç gün içinde polikliniklerden randevu alabildiklerini belirterek, "Ankara'da günlük ortalama 100 binin üzerinde MHRS kapasitemiz var.

Kapasitemizin yüzde 80'i kadarı doluluk oluyor. Vatandaşlarımız da randevulara yüzde 90 oranında sadakat gösteriyor." diye konuştu.Ayaktan hastaların da yine aynı şekilde kabul edildiğini ifade eden Kurtcebe, "Mesai dışındaki randevularla büyük bir genişleme sağladık. Daha önce 13-14 binlerde bizim günlük bekleme sayılarımız vardı. O sayılar da şimdi 5 binli rakamların daha da altına indiler. Bu şekilde vatandaşımızın kolay ve rahat hastaneye ulaşımını sağlamış olduk." dedi.

Kardiyoloji ve Diğer Branşlarda Yoğun Talep

Kurtcebe, özellikle kardiyoloji, göz, cildiye ve kulak, burun, boğaz branşlarında yoğun talep olduğunu belirterek, "Bu talepler Ankara'da yönetilemeyecek boyutlarda değil. Çoğu branşta hastalarımız aynı gün veya ertesi gün muayene olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"İftar Sonrası Acillerde Büyük Bir Yoğunluk Yok"

Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, iftar sonrasında hastanelerdeki duruma ilişkin de, "Her ramazanda olduğu gibi bu ramazan da benzeri şikayetleri yaşıyoruz. Acillerde büyük bir yoğunluk yok. Normal poliklinik hizmetleri acillerde de veriliyor." dedi.Kurtcebe, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun önleyici sağlık hizmetlerine verdiği önemi vurgulayarak, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımızın hastalanmadan önce sağlıklarına yatırım yapmasını istiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi kuvvetlendiriyoruz. Aile sağlığı merkezlerini güçlendiriyoruz, sağlıklı hayat merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Ankara'da şu anda 9 sağlıklı hayat merkezi aktif olarak hizmet veriyor, bu sayıyı artıracağız. Bu merkezlerde, bağımlılıktan obeziteye, kronik hastalık takibinden taramalara kadar pek çok alanda hizmet veriliyor."

"Vatandaşımız Önce Aile Hekimine Başvursun"

Vatandaşlara öncelikle aile hekimlerine başvurmaları çağrısında bulunan Kurtcebe, şunları kaydetti:"Aile hekimleri hastane sistemleriyle entegre çalışıyor. Bir rahatsızlık olduysa öncelikle aile sağlığı merkezlerine başvurmalarını istiyoruz. Kendi aile hekimlerini tanımalarını istiyoruz. Aile hekimlerimiz hastanelerden tetkik ve tahlil isteyebiliyorlar. Oralardan randevu alabiliyorlar.

  • MHRS üzerinden aile hekimleri randevu alabiliyor.
  • Orada kendilerine ayrı bir kontenjan tanımlandı.
  • O kontenjanları kullanarak da vatandaşlarımız MHRS önceliğinden faydalanabilirler.
  • Bir kişinin hangi uzmanlık alanına gitmesi gerektiği konusunda en iyi aile hekimi bilir.

Vatandaşımız önce aile hekimine başvursun."

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