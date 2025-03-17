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Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi Ankara'da fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Tüketici mağduriyetini önlemek için sıkı denetimler yapıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 12:25, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 12:26
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Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi yaptı. Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin fahiş fiyata karşı korunması amacıyla Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede 11 ilde eş zamanlı olarak denetimler yapıldı. Bakanlık ekipleri, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaptığı denetimlerde bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Denetimlerin Amaç ve Kapsamı

Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatlarına bakıldı. Denetimler çerçevesinde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler ile tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesi sağlanarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Denetim sonrasında açıklamada bulunan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler başta olmak üzere, ulusal ve yerel marketler ile restoran ve lokantalarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun ve aralıksız bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA) Haber-Kamera: Gizem Çorlu-Ali Oğulcan Arslan/Ankara, (DHA)

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