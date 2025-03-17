Çanakkale'de şehit olan liselilerin anıları müzede yaşatılıyor

Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çanakkale'de şehit olan liselilerin anıları müzede yaşatılıyor

Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen Balıkesir Lisesi'nin izci şehitleri anısına yapılan "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi"nde öğrencilerin eşyaları, savaşta kullanılan malzemeler, kıyafetler ve fotoğraflar sergileniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 12:37, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 12:38
Yazdır
Çanakkale'de şehit olan liselilerin anıları müzede yaşatılıyor

Karaoğlan Mahallesi'nde İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesinin, Balıkesir Liseliler Derneğine bağışladığı ve Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen bina, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek müze haline getirildi.

Şehrin en eski tarihi yapılarının bulunduğu Karaoğlan Mahallesi'ndeki "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 94 liseli keşşafın (izci) anılarının yaşatıldığı müzede, öğrencilerin eşyaları, savaşta kullanılan malzemeler, kıyafetler ve fotoğraflar yer alıyor.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Şimşir, Osmanlı döneminde Balıkesir'den öğrencilerin İstanbul'a izcilik eğitimlerine gittiğini ifade etti.

İzcilik eğitimi alan öğrencilerin daha sonra kendi okullarına dönerek diğer öğrencilere de bu eğitimleri öğrettiğini bildiren Şimşir, "Keşşaflar, Balıkesir Müdafaa-i Milliye, Donanma gibi derneklerde aktif olarak rol alan Balıkesirliler, Türk tarihine altın harflerle kazınan kahramanlıklar yapmışlardır. Balıkesir Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinden, Balıkesir halkından Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesinde verilen yüzlerce şehit ve gazi Balıkesirlilerin vatan aşkının tarih yazılmış gurur kaynaklarıdır." ifadesini kullandı.

Şimşir, Balıkesir'in adeta Çanakkale Cephesi'nin lojistik destek merkezi ve hastanesi olduğunu vurgulayarak, "Balıkesirliler kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hastaların bakımında, gıda ihtiyacının temininde, silah yapım ve sevkine kadar gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışmışlardır. Balıkesir'de yayımlanan Karesi gazetesi ve Osmanlı arşiv belgeleri ile hatıra ve fotoğraflar bu fedakarlığın en önemli şahitleridir. Anadolu'da seferberlik çöreği adıyla Çanakkale cephesine gönderilen ve bayatlamayan tek gıda maddesi de Balıkesir'e aittir." diye konuştu.

"Herkesi müzemize bekliyoruz"

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek de dernek olarak şehit ve gazilerin anılarını yaşatmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda bir müze oluşturduklarını belirten Balıbek, binanın haftanın 6 günü ücretsiz gezilebildiğini anlattı.

Balıbek, amaçlarının Balıkesir Lisesi'ni ve keşşafları insanlara anlatmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Herkesi müzemize bekliyoruz. Müzemiz, keşşaflarımızı ve öğrencilerimizi anlatıyor. Bir odamızda da bizim gibi savaşta şehit veren Türkiye'deki liselere yer verdik. Müzemizde o dönemde savaşta kullanılan malzemeler var. Kıyafetler, eşyalar, araç ve gereçleri burada sergiliyoruz. Başta lisemiz mezunları olmak üzere anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrenciler, öğretmenler ve veliler burayı ziyaret ediyorlar."

Balıkesir Lisesi mezunlarından Türk tarihçi, akademisyen ve araştırmacı yazar Aydın Ayhan da o dönem ülkenin genelinde savaş hali olduğu için Edirne'den Balıkesir Lisesi'ne yatılı olarak keşşaf öğrencilerin getirildiğini anımsattı.

Daha sonra padişahın kararıyla keşşaflar ve lisedeki öğrencilerin cepheye gönderildiğini kaydeden Ayhan, bu bilgileri okulun arşivinden, dönemin Karesi gazetesinden ve babasının aldığı dergilerden edindiğini anlattı.

Ayhan, müzenin büyük bir özveriyle hazırlandığını ifade ederek, buraya eklenecek birçok eşyanın daha bulunduğunu sözlerine ekledi.

Müzeyi ziyarete gelen Hüma Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Ebrar İleriatılan, müzede sergilenenlerden çok etkilendiğini dile getirdi.

İleriatılan, müzede şehitlerin ve gazilerin eşyalarını gördüğünü vurgulayarak, "Buraya geldiğim için kendimi çok büyük başarı elde etmiş buluyorum. Bu yüzden çok mutlu oldum, bu vatanı bizlere armağan ettikleri için onlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber