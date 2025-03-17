Çanakkale'de şehit olan liselilerin anıları müzede yaşatılıyor

Karaoğlan Mahallesi'nde İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesinin, Balıkesir Liseliler Derneğine bağışladığı ve Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen bina, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek müze haline getirildi.

Şehrin en eski tarihi yapılarının bulunduğu Karaoğlan Mahallesi'ndeki "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 94 liseli keşşafın (izci) anılarının yaşatıldığı müzede, öğrencilerin eşyaları, savaşta kullanılan malzemeler, kıyafetler ve fotoğraflar yer alıyor.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Şimşir, Osmanlı döneminde Balıkesir'den öğrencilerin İstanbul'a izcilik eğitimlerine gittiğini ifade etti.

İzcilik eğitimi alan öğrencilerin daha sonra kendi okullarına dönerek diğer öğrencilere de bu eğitimleri öğrettiğini bildiren Şimşir, "Keşşaflar, Balıkesir Müdafaa-i Milliye, Donanma gibi derneklerde aktif olarak rol alan Balıkesirliler, Türk tarihine altın harflerle kazınan kahramanlıklar yapmışlardır. Balıkesir Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinden, Balıkesir halkından Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesinde verilen yüzlerce şehit ve gazi Balıkesirlilerin vatan aşkının tarih yazılmış gurur kaynaklarıdır." ifadesini kullandı.

Şimşir, Balıkesir'in adeta Çanakkale Cephesi'nin lojistik destek merkezi ve hastanesi olduğunu vurgulayarak, "Balıkesirliler kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hastaların bakımında, gıda ihtiyacının temininde, silah yapım ve sevkine kadar gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışmışlardır. Balıkesir'de yayımlanan Karesi gazetesi ve Osmanlı arşiv belgeleri ile hatıra ve fotoğraflar bu fedakarlığın en önemli şahitleridir. Anadolu'da seferberlik çöreği adıyla Çanakkale cephesine gönderilen ve bayatlamayan tek gıda maddesi de Balıkesir'e aittir." diye konuştu.

"Herkesi müzemize bekliyoruz"

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek de dernek olarak şehit ve gazilerin anılarını yaşatmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda bir müze oluşturduklarını belirten Balıbek, binanın haftanın 6 günü ücretsiz gezilebildiğini anlattı.

Balıbek, amaçlarının Balıkesir Lisesi'ni ve keşşafları insanlara anlatmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Herkesi müzemize bekliyoruz. Müzemiz, keşşaflarımızı ve öğrencilerimizi anlatıyor. Bir odamızda da bizim gibi savaşta şehit veren Türkiye'deki liselere yer verdik. Müzemizde o dönemde savaşta kullanılan malzemeler var. Kıyafetler, eşyalar, araç ve gereçleri burada sergiliyoruz. Başta lisemiz mezunları olmak üzere anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrenciler, öğretmenler ve veliler burayı ziyaret ediyorlar."

Balıkesir Lisesi mezunlarından Türk tarihçi, akademisyen ve araştırmacı yazar Aydın Ayhan da o dönem ülkenin genelinde savaş hali olduğu için Edirne'den Balıkesir Lisesi'ne yatılı olarak keşşaf öğrencilerin getirildiğini anımsattı.

Daha sonra padişahın kararıyla keşşaflar ve lisedeki öğrencilerin cepheye gönderildiğini kaydeden Ayhan, bu bilgileri okulun arşivinden, dönemin Karesi gazetesinden ve babasının aldığı dergilerden edindiğini anlattı.

Ayhan, müzenin büyük bir özveriyle hazırlandığını ifade ederek, buraya eklenecek birçok eşyanın daha bulunduğunu sözlerine ekledi.

Müzeyi ziyarete gelen Hüma Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Ebrar İleriatılan, müzede sergilenenlerden çok etkilendiğini dile getirdi.

İleriatılan, müzede şehitlerin ve gazilerin eşyalarını gördüğünü vurgulayarak, "Buraya geldiğim için kendimi çok büyük başarı elde etmiş buluyorum. Bu yüzden çok mutlu oldum, bu vatanı bizlere armağan ettikleri için onlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.