Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
Elazığ'da bir aracın kamyonetin altına girmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yolcu koltuğunda oturan şahsın sosyal medyada canlı yayın yaparken gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler.
Kaza dün, Elazığ-Bingöl karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANINDA CANLI YAYINDAYDI
Otomobilde yolcu konumunda bulunan şahsın, kaza sırasında arkadaşı ile karşılıklı sosyal medyada canlı yayın yaptığı ve o sırada kazanın yaşandığı görüldü. Kaza ile birlikte telefonun araçtan fırladığı, canlı yayının devam ettiği ve arkadaşının ise kaza mı oldu diye üst üste sorduğu görüntülere yansıdı
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.