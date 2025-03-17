Erdoğan'dan Kadın Boksörlere Teşekkür Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarışan milli sporculara, gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında, şampiyonada derece alan kadın sporcuların isimleri ve fotoğraflarına da yer verildi.