Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler A.B.B. ile A.E. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kapaklı ilçesinde belirledikleri ev ve araçlarda arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda aşağıdaki maddeler ele geçirildi:

1 kilo 363,42 gram skunk

153,88 gram kokain

81 adet sentetik hap

Ruhsatsız tabanca

34 adet mermi

3 av tüfeği

5 hassas terazi

El telsizi

Gözaltına alınan A.B.B. ve A.E., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.