Fatsa'da Fındık Bahçesinde Gizemli Ölüm
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde temizlik yaparken ölü bulunan Mehmet Varol'un vücudunda yanık izleri bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 13:55, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 13:56
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kösebucağı Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine gitmek için evden çıkan Mehmet Varol'dan (52) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri olay yerine gitti
Bölgeye giden ekipler, Varol'u çöpler için yakılan ateşin içinde buldu.
Sağlık ekipleri inceleme yaptı
Sağlık ekipleri, vücudunda kısmi yanıklar bulunan Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi işlemleri başlatıldı
Mehmet Varol'un cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.