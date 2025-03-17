Ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Genç kızı yatalak bıraktı

İZMİR'de, kullandığı hafif ticari araçla motosiklete çarpıp Dilara Aldanoğlu'nun (27) yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü İsa E'ce (29) ilk derece mahkemesi tarafından verilen 4,5 yıl hapis cezası kararı, genç kızın ailesi tarafından istinafa taşındı. İstinafta yeniden yargılanan E'nin cezası 3 yıla düşürüldü. Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu (49), "Onu bu hale getiren sürücüye verilen bu ceza bizi derinden üzdü. Biz cezanın artmasını ümit ederken; düşürüldü. Perişanız" dedi.

Kaza Detayları ve İlk Müdahale

Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz İsa E'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araç ile Sude Solak'ın (24) kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla Solak ve Aldanoğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren Dilara Aldanoğlu ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, önce hastanede tedavi gördü, daha sonra evinde tedaviye devam edildi.

Dilara'nın Eğitim ve Kaza Süreci

Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dilara Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınan ve 0.23 promil alkollü çıkan araç sürücüsü İsa E, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Sürücü İsa E'nin işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mahkeme Süreci ve Karar

RAPORDA SÜRÜCÜ KUSURLUİsa E hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savunmasına yer verilen İsa E, karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Yargılama sonucu sanık İsa E, tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse çarptırıldı. Ardından E'nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4,5 yıla yükseltildi.

Aile Tepkisi ve İtirazlar

Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu ve kız kardeşi Açelya Aldanoğlu (26), avukatları Gökay Başar aracılığıyla sürücünün suçu bilinçli taksirle değil, olası kastla işlediği gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde yargılanması için kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

'Tıbben İyileşme Olanakları Yok'

İtiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde 13 Mart'ta davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada söz verilen Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, "Kızım Dilara yüzde 98 oranında engelli. Sadece gözleri hareket ediyor. Tıbben iyileşme ihtimalinin bulunmadığı söyleniyor. Sürücünün cezalandırılmasını talep ederim" dedi.Duruşmada söz verilen Dilara'nın kız kardeşi Açelya Aldanoğlu ise "Ablam yıllardır bitkisel hayatta. Evimizde yoğun bakım ünitesi oluşturduk. Tıbben iyileşme olanağı bulunmadığı söyleniyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Aldanoğlu ailesini avukatı ise "İsa E'nin sürücü belgesi yok. Alkollü şekilde araç kullanmış, mesafe gözetmeksizin hareket etmiştir. Olayda taksir değil olası kast vardır. Olası kasttan yaralanmaya sebebiyet vermekten en üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkemenin Kararı ve Ailenin Tepkisi

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Toplanan deliller ışığında E'nin, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçunu işlediği, suçun işleniş biçimi ve özelliği, suç konusunun önem ve değeri, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı da dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.Mahkeme heyetinin kararının ardından cezanın 4,5 yıldan 3 yıla düşürüldüğünü belirten Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, "Üzüntümüz büyük. Şaşkınız. Dilara'm yatağa bağlı. Bir mucize olması için çabalarken, tedavisiyle uğraşırken, tekrar ayağa kaldırmak için mücadele verirken, onu bu hale getiren sürücüye verilen bu ceza bizi derinden üzdü. Biz cezanın artmasını ümit ederken; düşürüldü. Perişanız" dedi.