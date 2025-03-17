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Madde bağımlısı, polisleri keserle yaraladı: Polis şahsın ayağına sıktı

Niğde'de madde bağımlısı bir genç, iki polis memurunu keser ve bıçakla yaraladı. Şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2025 14:25, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 14:54
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Niğde'de çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine adrese sevk edilen 2 polis memurunu keser ve bıçakla yaralayan madde bağımlısı E.Y.Ö. (18), tabancayla ayağından vurularak yakalandı. Olay, saat 13.00 sıralarında İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve, çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan madde bağımlısı E.Y.Ö. dışarı çıkarak, polislere saldırdı.

Polis Memurlarının Yaralanması

Polis memurları Adem G. (50) ve Deniz E. (30), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada şüphelinin annesi de polise taş attı. Polis memurlarının ihbarı üzerine adrese takviye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

E.Y.Ö.'nün Yakalanması ve Sonraki Süreç

  • E.Y.Ö., polisler tarafından tabancayla ayağından vurularak yakalandı.
  • E.Y.Ö., Adem G. ve Deniz E., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
  • Polis gözetiminde olan E.Y.Ö.'nün tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Öte yandan, polis memurunun ateş ettiği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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