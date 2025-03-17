Van Muradiye'de İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Van Muradiye'de iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 14:33, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 14:34
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerinde, Ovapınar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kazaya karışan araçların plakaları ise 33 AAK 366 ve 48 AJU 890 olarak kaydedildi.
Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.