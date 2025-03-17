Sanayi Bakanı Kacır, Sultangazi'de Vatandaşlarla Buluştu

RAMAZAN ayı dolayısıyla birçok programın gerçekleştiği Sultangazi Belediyesi Etkinlik Çadırı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ağırladı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bakan Kacır'a alanı gezdirdi ve etkinliklere yönelik bilgi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sultangazi Belediyesi Ramazan Etkinlik Çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kacır'a alanı gezdiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi'nin standını da ziyaret eden Bakan Kacır, öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kacır, çocukların yaptığı küçük deneylere de eşlik etti. Etkinlik alanındaki stantları tek tek gezerek yöresel kültürlerin tanıtıldığı alanlarda vatandaşlarla sohbet etti ve dernek temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kacır: Ramazanda Etkinliklerin Olması Çok Kıymetli

Bakan Kacır, "Birlik ve beraberlik ayı olan ramazanda böyle etkinliklerin olması çok kıymetli. Belediye Başkanımıza böylesine güzel bir atmosferi ilçe sakinlerine sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Dursun: Sayın Bakanımıza Ziyaretlerinden Dolayı Teşekkür Ediyorum

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ramazan'ın başından bu yana etkinlik çadırımızda komşularımızla bir araya geliyor ve ramazanın tüm güzel duygularını birlikte paylaşıyoruz. Sevilen isimleri komşularımızla buluşturarak aile sıcaklığında bir ramazan geçiriyoruz. Bu kez çadırımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.