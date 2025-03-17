Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maaş promosyon ihalesi iptal edildi. Personel için yeni teklif süreci başlayacak.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Mart 2025 15:41, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 15:43
Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı maaş promosyon ihalesi iptal edildi.
Diyanet, maaş promosyonu için yeniden teklif alacak. İptal edilen ihalede personele maaş promosyonu olarak toplamda 2 yıl için 17 bin TL verilecekti.