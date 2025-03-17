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Bolu'daki denetimlerde 34 konaklama tesisinin faaliyeti durduruldu

Bolu'da yapılan denetimlerde 34 konaklama tesisinin faaliyeti durduruldu, 8 iş yerinin çalışma ruhsatı iptal edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 16:27, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 16:26
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Bolu'daki denetimlerde 34 konaklama tesisinin faaliyeti durduruldu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelindeki 153 otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisinin, valilik makamının onayıyla vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan iki komisyon tarafından 31 Ocak-20 Şubat 2025 tarihlerinde denetlendiği belirtildi.

Hazırlanan denetleme tutanaklarının gereğinin ifası maksadıyla, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını vermeye yetkili olan belediyeler ile İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili idarelere gönderildiği aktarılan açıklamada, denetimlerde 8 konaklama tesisinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, 34'ünün faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 29 konaklama tesisine, tespit edilen aykırılıkların ikmal edilmesi için süre verildiği ve 82'sine yönelik ilgili idarelerce yapılan işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

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